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Kaymakam Şenel'den Başkan Aydıner'e ziyaret

1 saat önce

Bayrampaşa'nın yeni Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e iadeiziyarette bulundu.

Kaymakam Şenel'den Başkan Aydıner'e ziyaret, System.String[]

Bayrampaşa'nın yeni Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e iadeiziyarette bulundu.


Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i ziyaret etti. İlçe ve gündemle ilgili konular üzerine bir süre sohbet eden Aydıner ve Şenel, daha sonra Bayrampaşa Belediyesinin yılda 7 bin aileye yardım sağlayan Hayır Kapısı'na geçerek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, "Kaymakamımız Sayın Şenel'e kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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