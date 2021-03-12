Kaymakam Şenkon, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam İbrahim Şenkon tarafından ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Her kitap bir insan, her insan bir kitap uzaktan da okuyorum" projesi kapsamında şubat ayı kitap okuma birincileri Atatürk İlkokulu öğrencisi Nil Sena Kayıkcı, Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu öğrencisi Hatice Özen ve İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Vildan Kaya, Kaymakam Şenkon tarafından kabul edildi.

Eflani Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi'nin de hazır bulunduğu programda öğrencileri tebrik edip hediyelerini veren Şenkon, öğrencilerle kitap okumanın faydaları üzerine bir süre sohbet etti.