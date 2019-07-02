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Kaymakam Şenoğlu, lavanta bahçesinde incelemede bulundu

20 dakika önce

Hüyük İlçesi Kaymakamı Dilara Şanoğlu, son dönemde lavanta üretiminin yaygınlaştığı ilçede bulunan bir lavanta bahçesinde incelemede bulundu.

Kaymakam Şenoğlu, lavanta bahçesinde incelemede bulundu, System.String[]
Hüyük İlçesi Kaymakamı Dilara Şanoğlu, son dönemde lavanta üretiminin yaygınlaştığı ilçede bulunan bir lavanta bahçesinde incelemede bulundu.
Kaymakam Şenoğlu, kendisine eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Çakır'la birlikte ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi'ni ziyaret etti.
Kaymakam Şenoğlu, burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesiyle yerleşim merkezinde üretimi yapılan lavanta bahçesini gezdi.
Bahçede incelemede bulunan Kaymakam Şenoğlu, üreticiden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Şenoğlu, lavanta üretiminde ilçenin geldiği noktanın sevindirici olduğunu, daha da ileri noktalara taşınması için üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Bekir Çakır, İmrenler, Hüyük, Güncel
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