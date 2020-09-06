Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı - Son Dakika

Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 6 Eylül Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı, System.String[]

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 6 Eylül Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şenoğlu mesajında, "Milli Mücadele Dönemi, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğinin, hiçbir engele izin vermeyeceğinin kanıtlandığı Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biridir. Köşk gibi tüm Anadolu halkı kadın, çocuk, yaşlı demeden direnmiş, vatanını, namusunu, bayrağını ve imanını koruma mücadelesine girmiş ve muvaffak olmuştur. Nitekim bu şanlı mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleriyle taçlanmış Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğmuş, tüm bu mücadelenin kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk askeri adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Kurtuluş Mücadelemiz sürecinde ilçemizde yaşanan elim olaylar sonucunda bazı köylerimizin ve vatandaşlarımızın diri diri yakılması, bu girişimin işgalden çok zulüm olduğunu gözler önüne sermiştir. Birçok bebeğin annesiz ve babasız; birçok anne ve babanın evlatsız kalarak acı sonuçlandığı bu sürenin sonunda ilçemiz, 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bizler, tarihimizden aldığımız ilham ve cesaret ile Köşk'ü ve Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağrından çıktığımız Yüce Türk Milletine ve Köşkümüze en güzel şekilde hizmet etmek için, güveninize layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehrimizin kahraman kuvayi milliyecilerini, Yörük Ali Efe'yi, Demirci Mehmet Efe'yi, Tekeli İsmail Efe'yi, Çete Ayşe'yi, Çiftlikli Kübra Efe'yi ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi. - AYDIN

Eylül, Köşk, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı - Son Dakika

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