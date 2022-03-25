Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

25.03.2022 17:42
Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Sevgili Belediye Başkanı Hasan Doğru ve kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Beydilli kırsal Mahallesindeki vatandaşlarla buluştu. Beydilli kırsal Mahallesi Muhtarı Bünyamin Polat ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru mahalle içerisinde bir süre incelemede bulunarak Muhtar Polat ve mahalle sakinlerinin sorun ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Bünyamin Polat ve mahalle sakinleri ziyaretin kendileri adına verimli geçtiğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

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Hasan Doğru, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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