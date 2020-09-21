Kaymakam Seyhan'dan Atatürk İlkokulu'nda inceleme - Son Dakika

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılışına katıldığı Atatürk İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Okul öncesi sınıfı ve birinci sınıflarda denetimlerde bulunan Seyhan, idarecilerden tedbirlere yönelik bilgi aldı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okulda alınan tedbirleri yerinde inceleyen Seyhan, öğrencilerin sağlığı için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi için okul yönetimine talimat verdi.

Öğrencilere hediye takdim eden Seyhan, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Seyhan, AA muhabirine, ilçedeki okulların bu konudaki her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasının asli vazifelerini olduğunu belirtti.

Yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve kolonya gibi hijyen malzemelerinin okula teslim edileceğini anlatan Seyhan, "Salgına karşı her türlü tedbirlerimizi aldık. Bu konuda denetimlerimiz tavizsiz bir şekilde devam edecek. Özellikle hijyen noktasında müsterih olunmasını isterim. Çünkü önceliğimiz hijyen. Diğer hususlarda da arkadaşlarımız bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürecek. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.