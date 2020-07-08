Kaymakam Seyhan'dan başarılı öğrencilere bisiklet hediyesi - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından bisiklet hediye edildi.

Abana Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılını takdir belgesiyle tamamlayan 10 öğrenci, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ödüllendirildi.

Öğrencilere başarı ve tebriklerini ileten Kaymakam Seyhan, hediyelerini verdi.

Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir okullardan uzak kaldığını hatırlattı.

Bu süre zarfında öğrencilere tedbirlere uydukları için teşekkür eden Seyhan, "Bizler de Kaymakamlık olarak derslerinde başarılı öğrencilerimizi ödüllendirip, onları mutlu etmek istedik. Bu çerçevede vakfımızca belirlediğimiz 10 öğrenciye bisikletlerini takdim ettik. Onların mutluluğu, bizleri ayrıca sevindirdi. Geleceğimizin ümidi kıymetli evlatlarımızın çok özledikleri okullarına ve arkadaşlarına sağlıkla kavuşması temennisiyle ömür boyu başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.