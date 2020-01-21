Kaymakam Seyhan'dan Emniyet Amiri Özder'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Seyhan'dan Emniyet Amiri Özder'e ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Seyhan'dan Emniyet Amiri Özder'e ziyaret

6 saat önce

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, görevine başlayan Emniyet Amiri Ahmet Özder'i ziyaret etti.

Kaymakam Seyhan'dan Emniyet Amiri Özder'e ziyaret, System.String[]

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, görevine başlayan Emniyet Amiri Ahmet Özder'i ziyaret etti.

İlk görev yeri olan ilçeye atanmasından dolayı komiser yardımcısı Özder'e hayırlı olsun dileklerini ileten Seyhan, çalışmalarında başarı ve kolaylık temenni etti.

Nöbetçi personel ile de sohbet eden Seyhan, " Karadeniz'in güzide ilçelerinden biri Abana'da görev yaptığımız için mutluyuz. Bu güzel ilçenin huzur ortamının korunmasında değerli güvenlik güçlerimizin ciddi emekleri var. Komiserimizin nezdinde hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özder de Kaymakam Seyhan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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