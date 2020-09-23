Kaymakam Seyhan'dan "maske" uyarısı - Son Dakika

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, pazar denetimlerinde bez maske takan esnafları "medikal maske" kullanmaları yönünde uyardı.

Seyhan, Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Özder ve denetim ekibiyle halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Seyhan, bez maske takan pazar esnafına daha koruyucu özellikteki medikal maske kullanmalarını tavsiye etti.

Bez maskelerinin koruyuculuğunun yeterli seviyede olmadığına işaret eden Seyhan, "Kullanım olarak belki daha rahat ediyorsunuz ama bez maskelerin ne yazık ki koruyuculuğu bulunmuyor. Halk ile gün boyu diyalog halinde olduğunuz için hem kendinizin hem de karşınızdaki vatandaşlarımızın sağlığı için lütfen medikal maske kullanalım. Her biriniz bizim ve aileniz için değerlisiniz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyhan, pazar denetimlerinde polis ekiplerince bir esnafa maske kullanımı nedeniyle 900 lira ceza yazıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmamaları için maske kullanımına özen göstermesini istiyoruz. Defalarca uyarılmasına rağmen maskesini kurallara uygu şekilde kullanmadığı belirlenen esnafımıza 900 lira para cezası yazmak zorunda kaldık. Biz istiyoruz ki herkes kurala uysun, kimse mağdur olmasın. Ancak, geldiğimiz noktada vaka artışlarına rağmen bu kurala uymayanların olduğunu görünce üzülüyoruz. Özveriyle denetim görevlerini sürdüren tüm birimlerimize teşekkür ediyorum."