Kaymakam Seyhan, ilçedeki okulları ziyaret etti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile İnönü Anadolu Lisesi'ni gezen Seyhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil takdim etti. Bir süre öğretmenlerle görüşen Seyhan, daha sonra sınıfları gezdi. Seyhan, öğrencilere derste öğrendiklerinin dışında soru çözerek, kitap okuyarak ve araştırma yaparak kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Eğitim öğretim sürelerince öğrencilere başarı dileklerini ileten Seyhan, "Sizler geleceğimizin teminatı, yarınımızın umudusunuz. Hepinize eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

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