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Son Dakika Güncel Kaymakam Seyhan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Seyhan

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seyhan, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Kaymakam Seyhan, oylamada yer alan AA muhabirlerini tebrik etti.

Çok değerli anların oylamada yer aldığını anlatan Seyhan, "Büyük bir emeğin sonucu olan eserleri ilgiyle inceledim ve tercihimi yaptım. Oylamada yer alan görseller arasında ilçemizden de bir fotoğrafın yer alması bizleri sevindirdi. Emeği geçen muhabir arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Semih Yüksel, Tarık Buğra, Seyhan, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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