Kaymakam Sezik'ten Akdağ Kayak Merkezi'nde inceleme - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Akdağ Kayak Merkezi'nde yapımında sona gelinen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kayak Eğitim Merkezi inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fahri Kaygusuz ile Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ersoy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezik, daha sonra Akdağ Kayak Merkezi yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Fen İşleri Müdürü İhsan Kırbıyık, Kaymakam Sezik'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Sezik, Akdağ Kayak Merkezi'nin bölge turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:39 - Kaynak: AA
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