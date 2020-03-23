Kaymakam Sezik'ten dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sezik, yaptığı açıklamada, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden, evde kalan vatandaşlara, çeşitli miktarlarda ödeme yapılacağı belirtilerek kişisel bilgilerinin istenildiği duyumu alındığını belirtti.

Vatandaşlardan kişisel bilgilerini internet üzerinden paylaşmamasını isteyen Kaymakam Sezik, şunları kaydetti:

"Bazı dolandırıcıların, koronavirüs tehdidi dolayısıyla evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişileri hedef alarak yardım yapılacağı gerekçesiyle kişisel kimliklerinin istenildiği duyumu alınmıştır. Hiçbir vatandaşımızın bu tür asılsız iletilere veya telefonlara itibar etmemesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekir."

Kaymakam Sezik, tespite göre bu tip bilgilerin tamamen dolandırıcılık amacıyla üretilen sahte hesaplar ve internet linkleri üzerinden yapıldığını aktardı.