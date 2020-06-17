Kaymakam Sezik'ten koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sezik, yaptığı açıklamada, salgının etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak mücadele kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceğine işaret eden Sezik, "Salgının tamamen etkisiz hale getirilmesi için tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Tedbirlerimizi almazsak salgın yükselişe geçebilir. Özellikle kullanılan maske ve eldivenleri canlı virüs bulunabileceği için gelişigüzel yerlere değil, belediyemiz tarafından ilçemizin çeşitli yerlerine yerleştirilen kutulara atalım." dedi.

Sezik, koronavirüsle mücadelede vatandaşların maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önem taşıdığını kaydetti.