Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Park AVM'nin Cizre'ye değer katacağını söyledi.



Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Konak Mahallesi Silopi yolu üzerinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Cizre Park AVM projesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yerli ve yabancı markaların bulunduğu mağazalar, sinema ve restoranlar, eğlence merkezleri, çocuk oyun alanları yer alacak olan ve 500 vatandaşa istihdam sağlayacak olan proje ile alakalı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, "Alışveriş merkezleri sunduğu birbirinden farklı imkanlarla bugün modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişlerdir. Bununla birlikte kentlerin, çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyinin de göstergelerinden biri olarak değerlendirilen AVM'ler, bir kente değer katan, kentin marka değerini yükselten önemli yatırım araçlarıdır. Bu anlamda açılışını inşaatı devam eden AVM'nin de, önümüzdeki dönemde kentimize değer katacağına ve kentimizin bir marka değeri olacağına inanıyorum. Ulusal ve uluslararası pek çok markaya mensup mağazaya, yapı ve hipermarkete ev sahipliği yapan alışveriş merkezi kafe ve restoranları, eğlence alanları ve sinema salonlarıyla Cizreli hemşerilerimiz ve ziyaretçilerimiz için önemli bir yaşam merkezi olacaktır. Cizre Park AVM, Cizre'ye değer katacaktır. AVM, 2020 yılının mayıs ayında hizmete açılacak" dedi. - ŞIRNAK