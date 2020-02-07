Kaymakam Sinanoğlu: "Cizrespor yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaymakam Sinanoğlu: 'Cizrespor yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek' - Son Dakika Spor

Kaymakam Sinanoğlu: "Cizrespor yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek"

7 saat önce

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor'da futbolcular, takımın ligde devam etmesi için Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, destek istedi.

Kaymakam Sinanoğlu:

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor'da futbolcular, takımın ligde devam etmesi için Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, destek istedi.


TFF 3. Lig 2. Gurup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak kulüp başkanı Maruf Sefinç tarafından hakemlerin ve gözlemcilerin takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile ligden çekilme kararı alınan Cizrespor'da futbolcular, Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu ziyaret edip, kulübün yoluna devam etmesi için takımlarına destek istedi.


Cizresporlu futbolcuların yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, "Cizrespor'umuz son günlerde yaşadığı birtakım olumsuzlukları atlatarak daha güçlü bir şekilde yola devam edip mücadelesini sürdürecektir. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak maddi manevi her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket ederek Cizrespor'un başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Cizrespor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyor, Cizreli sporseverlerimizi de maçlara davet ediyor, desteklerini bekliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Davut Sinanoğlu, Cizrespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştı
Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:49:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Sinanoğlu: "Cizrespor yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]