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Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı - Son Dakika

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

02.01.2022 14:39
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem ile beraber güvenlik noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem ile beraber güvenlik noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yemişli Jandarma Karakolu ve Karakaş tepe üst bölgesi ile başlayan ziyaret ilçe emniyet amirliği ile devam etti. Kaymakam Server Sinanoğlu, görev başındaki Jandarma personeli ile kısa bir süre sohbet gerçekleştirdi ve yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Ardından Karakaş Tepe Üs Bölgesi ve Gercüş İlçe Merkezi Polis noktasında görev yapan Jandarma ve Emniyet personeline ziyarette bulunan Kaymakam Server Sinanoğlu güvenlik güçlerine tatlı ve çikolata ikram edip yeni yıllarını kutladı. Kısa süre sohbet eden Kaymakam Sinanoğlu, "Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Sinanoğlu Güvenlik güçlerimiz Gercüş'ün güvenliği için kesintisiz bir şekilde görevlerinin başında olduğunu ve yeni yıllarını kutlarım" dedi - BATMAN

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

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Gündüz Günaydın, Jandarma, Hisarcık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı - Son Dakika


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