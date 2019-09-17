Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.

Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.


Geçtiğimiz gün Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş, 1 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olan hafızlık yarışması Türkiye finali ön elemesine katılmaya hak kazandı. Şampiyon hafızlar Türkiye finali öncesinde Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hafızlık bölge birincisi öğrencileri ve hafızlığını tamamlayıp ihtisas için il dışına gidecek olan öğrencileri makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, hafızlık bölge birincisi olan öğrencilerini ödüllendirerek, emeği geçen hocalara, öğrencilere, ailelerine ve tüm Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti başarılar diledi. - ŞIRNAK

Hatice Çarpar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü
Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'deki farkı ilk Safiye Soyman fark etmiş Çocuk özlemi çeken çift, tedaviyle 4'üz bebek sahibi oldu Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]