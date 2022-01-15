Kaymakam Sinanoğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakam Server Sinanoğlu başkanlığında, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Gercüş Belediyesi Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Sinanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada; "Vatandaşlarımıza daha iyi ve etkin hizmet verebilmek, köy ve mahallerimizin sorunlarını ve taleplerini ilk ağızdan dinlemek için toplandık. Toplantıya katılanlara teşekkür ediyorum. Muhtar köyde, mahallede önderlik yapan, güzel ve iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkın da temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın taleplerinin ve sorunlarının tespit edilmesinde önemli rolleri vardır. Bugün burada toplanarak bir araya gelmemiz talep ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır. Toplantılarda dile getirilen isteklerin ve önerilerin doğrudan ilgili birime iletildiği zaman çözümünde daha olumlu ve hızlı sonuçlar alındığını dile getirdi" dedi. - BATMAN