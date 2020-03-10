Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.


ÇATOM'da kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınları tebrik eden Kaymakam Davut Sinanoğlu, kadın ve genç kızların iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kursların çok önem arz ettiğini söyledi. Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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