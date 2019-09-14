Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sinanoğlu'ndan yatırım çağrısı
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Kaymakam Sinanoğlu'ndan yatırım çağrısı

41 dakika önce

Şırnak'ın Cizre Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret edip incelemelerde bulunan Kaymakam Davut Sinanoğlu, yatırımcılara yer tahsisi konusunda kolaylık sağlanacağını belirterek yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu'ndan yatırım çağrısı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret edip incelemelerde bulunan Kaymakam Davut Sinanoğlu, yatırımcılara yer tahsisi konusunda kolaylık sağlanacağını belirterek yatırım yapmaları çağrısında bulundu.


Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre OSB'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bölge ekonomisi ve istihdam için çok önemli olan OSB'de şuanda 15 firma faal durumda üretim yapıyor. Ülkede bilindik marka giyim firmalarına üretim sağlayan Cizre tekstil firmasını da ziyaret eden Kaymakam Davut Sinanoğlu, firma yetkililerine hayırlı ve bol kazançlar diledi.


Sinanoğlu, yatırımcılara OSB'den yer tahsisi konusunda kolaylık sağlanacağını ve yatırımcı beklediğini ifade etti. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Cizre, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
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