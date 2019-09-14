Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu
1 saat önce
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.
Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Yatırımcılara yer tahsisi konusunda kolaylık sağlanacağını ve yatırımcıları beklediklerini kaydeden Sinanoğlu, şuanda 15 firmanın faal durumda üretim yaptığını söyledi.
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