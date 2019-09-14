Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu
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Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu

1 saat önce

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, OSB'de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yatırımcılara yer tahsisi konusunda kolaylık sağlanacağını ve yatırımcıları beklediklerini kaydeden Sinanoğlu, şuanda 15 firmanın faal durumda üretim yaptığını söyledi.

Davut Sinanoğlu, Cizre, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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