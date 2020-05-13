Kaymakam Sırmal'dan maske denetimi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 13 Mayıs tarihinden itibaren açık ve kapalı tüm alanlardan maske takılmadan dolaşılması yasaklanmıştı. Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Özer ile birlikte Edremit ilçe merkezinde "maske zorunluluğu kontrol denetimine" katılarak hem maske dağıttı, hem de vatandaşları bilgilendirerek gerekli uyarıları yaptı.



Vatandaşlara normalleşme sürecinde alınan tedbir ve kararlara rehavete kapılmadan riayet edilmesinin öneminden bahseden Kaymakam Ali Sırmalı, vatandaşlara maske takılması zorunluluğuna titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, uymayanlarla ilgili cezai yaptırımların uygulanacağını belirtti.



Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı, "Salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaş ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak aldığımız maske takılması zorunluluğu kararı doğrultusunda; bugün Edremit ilçe merkezinde gerçekleştirilen kontrol denetimlerine katılarak hem vatandaşlarımızı yasak konusunda uyardık, hem de bilgilendirdik. Sokakta dolaşan maskesiz vatandaşlarla maske dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda yasağın cezai yaptırımları konusunda gerekli uyarılarda bulduk.



13 Mayıs tarihi itibariyle bundan sonra Edremit ilçemizde maskesiz dolaşmak yasaklandığından, maskesiz dolaşan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. İlçemizin tamamında güvenlik birimlerimizce sıklıkla kontrol denetimleri yapılacak olup, kurallara uymayan vatandaşlar cezai yaptırımlara maruz kalacaktır.



Bu nedenle içinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde vatandaşlarımızdan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmelerini ve alınan tedbir ve kararlara riayet etmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - BALIKESİR