Kaymakam Sırmalı'dan "Evde kal Edremit, evde hayat var" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sırmalı'dan 'Evde kal Edremit, evde hayat var' çağrısı - Son Dakika

Kaymakam Sırmalı'dan "Evde kal Edremit, evde hayat var" çağrısı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığının talimatlarıyla uygulamaya konulan "Vefa Destek Grubu" ilçede yaşayan...

Kaymakam Sırmalı'dan

İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığının talimatlarıyla uygulamaya konulan "Vefa Destek Grubu" ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yetişmeye devam ediyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca önemli tedbirler alınarak hayata geçirilmişti.


Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığı koordinesinde; Edremit Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Kızılayı işbirliği ile oluşturulan Vefa Destek Grubu Edremit'te ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşların talebi doğrultusunda temel ihtiyaçlarının karşılanması hizmetine devam ediyor.


Vefa Destek Grubunun çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımızın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup, Vefa Destek Grubumuz oluşturulmuştur. Çok kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlayan Vefa Destek Grubumuz vatandaşlarımızın evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız (0266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilirler" dedi.


Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; "Tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Devletimize güvenelim. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlığımız için evde kalalım. Tüm vatandaşlarımızın toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve hassasiyeti göstereceğine inanıyor, "Evde Kal Edremit" diyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:32:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Sırmalı'dan "Evde kal Edremit, evde hayat var" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]