Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a "hayırlı olsun" ziyareti

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.


Yapılan ziyarette; liman başkanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler ile ilgili ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Sırmalı "İlçemize yeni atanarak görevine başlayan Liman Başkanımız Sayın Musa Uykur'a hayırlı olsun, yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.


Edremit Liman Başkanı Uykur da Sırmalı'nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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