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Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a "hayırlı olsun" ziyareti
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Yapılan ziyarette; liman başkanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler ile ilgili ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Sırmalı "İlçemize yeni atanarak görevine başlayan Liman Başkanımız Sayın Musa Uykur'a hayırlı olsun, yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.
Edremit Liman Başkanı Uykur da Sırmalı'nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BALIKESİR
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