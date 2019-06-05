Kaymakam Sırmalı'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, Ramazan Bayramı nedeniyle Edremit'te ikamet eden şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, Ramazan Bayramı nedeniyle Edremit'te ikamet eden şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.



Edremit Kaymakamı Alir Sırmalı, eşi ve daire müdürleri ile şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Şehit aileleri ile sohbet eden Kaymakam Sırmalı daima onları yanında ve hizmetlerinde olduklarını ifade etti. Kayamakam Ali Sırmalı "Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde ailelerimizle büyüklerimizi ziyaret ederek, onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak, onların bayram sevincine ortak olmalı, köy ve mahalle komşularımızla bayramlaşarak, özellikle fakir, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla ve şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek, ziyaretler yaparak onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız. Değerli Edremitliler biliyoruz ki; sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır."dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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