Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde görevli personel ve araç sayısı artırıldı.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak görev yapan Devriye Ekipleri; 4 ekip, 32 personelden 9 ekip 55 personele çıkarıldı. Ekipler Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın katılımıyla düzenlenen tören ile görevlerine başladılar.



Görevlerine başlayan ekipler, Edremit Cumhuriyet Meydanında Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, görevli birim amirleri ve görevli personellerin katımlıyla kamuoyuna duyuruldu.



Kaymakam Sırmalı yapmış olduğu açıklamada "Edremit ilçemiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Bizler için ilçemiz huzurunun ve güvenliğinin sağlanması öncelik arz etmektedir. Bizler de bugün ilçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıları olan devriye Ekipler ekiplerimizin sayısını 4 ten 9'a çıkarttık. Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde görevli büro personellerimizden görevlendirmeler yaparak personel sayımızda artış gerçekleştirdik. Bugün 9 ekibimiz görevlerine başladı. Bu önemli çalışmada emeklerinden dolayı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Edremit'teki emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden 7-24 saat esasına göre fedakarca çalışmaktadır. Bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan emniyet güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



Ekipleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Sırmalı, görevli personellerle sohbet etti. Topluca fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - BALIKESİR