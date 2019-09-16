Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sırmalı Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahalle hayırlarına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Sırmalı Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahalle hayırlarına katıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle hayırlarına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Kaymakam Sırmalı Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahalle hayırlarına katıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle hayırlarına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye özen gösteriyor.


Özellikle mahallelilerle bir araya gelen Kaymakam Sırmalı vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinliyor ve sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları veriyor.


Edremit ilçesi Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahallelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeklerine katılan Kaymakam Sırmalı; "Birlik ve beraberliği pekiştirmek anlamında büyük önem taşıyan mahalle hayrına katılmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle mahallelerimizin, yörelerimizin kültürünü yansıtan bu geleneklerimiz birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Bu nedenle hayrın gerçekleşmesine katkı sağlayan mahalle muhtarlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Hayırlara Edremit kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte, misafirler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:41:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sırmalı Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahalle hayırlarına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]