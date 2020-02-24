Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve sektör ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerini aksatmadan gerçekleştiren Kaymakam Sırmalı Gazicelal Mahallesi vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve sektör ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerini aksatmadan gerçekleştiren Kaymakam Sırmalı Gazicelal Mahallesi vatandaşlarıyla bir araya geldi.


Ziyaret kapsamında Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, mahalle sakinleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Sırmalı "Edremit ilçemizde mahallelerimizin mevcut olan sorunlarını mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizden dinliyoruz. Mevcut olan sorunları yerinde gözlemliyoruz. Mahallelerimizin mevcut problemlerini zamanında ve yerinde çözmek adına yaptığımız bu mahalle ziyaretlerini çok önemsiyorum. Yaptığımız ziyaretlerden vatandaşlarımız memnun kalıyor ve eksiklikleri de yerinde çözüme ulaştırıyoruz" dedi.


Kaymakam Sırmalı; "Edremit ilçemiz; denizi, Kazdağları, doğası, termali, tarihi ve kültürel değerleri, zeytini ve zeytinyağıyla önemli bir turizm merkezidir. Edremit, sahip olduğu potansiyellerle doğru orantılı olarak her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe konumundadır. Bizler Edremit Kaymakamlığı olarak ilçemizin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalar yürüterek projeler üretmeye önem gösteriyoruz" dedi.


Muhtarlık ziyaretleri ve vatandaşlarla olan buluşmaların bundan sonra da diğer mahallelerde devam edeceğini ifade eden Kaymakam Sırmalı vatandaşın ayağına giderek ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözüm üretilmesinde ellerinden gelen desteği vereceğini sözlerine ekledi.


Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri de Kaymakam Sırmalı'ya ilgisinden dolayı teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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