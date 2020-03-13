Kaymakam Sırmalı, Şehit Göksel Koç'un hayrına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sırmalı, Şehit Göksel Koç'un hayrına katıldı - Son Dakika

Kaymakam Sırmalı, Şehit Göksel Koç'un hayrına katıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 12 Mart 2018 tarihinde Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Göksel Koç'un Edremit Şentürkler Camiinde düzenlenen hayrına katıldı.

Kaymakam Sırmalı, Şehit Göksel Koç'un hayrına katıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 12 Mart 2018 tarihinde Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Göksel Koç'un Edremit Şentürkler Camiinde düzenlenen hayrına katıldı.


Şehit Uzman Jandarma Göksel Koç'un Edremit'te yaşayan ailesi tarafından düzenlenen hayır yemeğine; kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlerin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.


Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı, "Aziz şehidimiz Uzman Jandarma Göksel Koç'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın bize bırakmış oldukları tüm emanetleri büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağız ve yaşatacağız. Şehitler var oldukça, bu vatanın, milletin birliğine, beraberliğine hiç kimse zarar veremeyecektir. Bu milletin birliği dirliği inşallah sonsuza dek sürecektir. Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesile ile şehit ailemize tekrar başsağlığı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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