Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'a Ziyaretler

Kaymakam Solak'a Ziyaretler

1 saat önce

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı ziyaret etti.

Kaymakam Solak'a Ziyaretler, System.String[]
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı ziyaret etti.

Solak makamında kabul ettiği Kahraman ve beraberindeki güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Kahraman, Solak'a isminin ve Türk bayrağının işlendiği kilim hediye etti.


Solak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: AA

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