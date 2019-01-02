Kaymakam Solak'a Ziyaretler
1 saat önce
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı ziyaret etti.
Van
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman
, Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
'ı ziyaret etti.
Solak makamında kabul ettiği Kahraman ve beraberindeki güvenlik korucularıyla sohbet etti.
Kahraman, Solak'a isminin ve Türk bayrağının işlendiği kilim hediye etti.
Solak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: AA
Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı
Büyü Yapan Medyum Vatandaşları Dolandırdı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı