Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak Askerlerle Bir Araya Geldi

Kaymakam Solak Askerlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Solak Askerlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati ve İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul'u ziyaret eden Solak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Solak, başarı temennisinde bulundu.

Solak, "Sevdiklerinizden uzaklarda vatani görevinizi yerine getiriyorsunuz. Sizlerle birlikte olmak güzel. Hepinize hayırlı teskereler diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Jandarma, Asım Solak, Başkale, Güncel
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