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Kaymakam Solak, başarılı öğrenciyi makamında kabul etti

1 saat önce

Başkale Kaymakamı Asım Solak, "YBO'da Yaşam" adlı resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Dilan Uçer'i makamında kabul etti.

Kaymakam Solak, başarılı öğrenciyi makamında kabul etti, System.String[]
Başkale Kaymakamı Asım Solak, "YBO'da Yaşam" adlı resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Dilan Uçer'i makamında kabul etti.
Öğrenci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Solak, başarıdan dolayı Dilan Uçer'i ve resim öğretmeni Zeynep Genç'i tebrik etti.

Solak, yaptığı açıklamada, öğrencinin Türkiye çapında başarı elde ettiğini belirterek, "Bu başarı bizim için onur kaynağıdır. Sanat alanında öğrencimizin ve okulumuzun elde ettiği bu başarı tam bir ekip işidir. Öğrencisi, öğretmeni ve yönetimi ile bu başarılarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.
Kaymakam Solak, başarılı öğrenciye hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:59 Kaynak: AA
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