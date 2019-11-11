Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi

Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi

7 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.

Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.


Öğretmenevindeki programda konuşan Kaymakam Asım Solak, Başkale Gençlik Spor'un liginde başarılı olması için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı ve desteği vereceklerini belirtti. Solak, Başkale Gençlik Spor yönetimini ve futbolcularını tebrik ederek Başkale'deki bu gençliğe ellerinden ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.


Programa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir de katıldı. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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