Kaymakam Solak, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kırsal mahallelerde sürdürülen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Solak, Başkan Yardımcısı Ekrem Dere ile çalışmaların yürütüldüğü German mahallesinde incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Solak mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe merkezinde yapılan çalışmaların kırsal mahallelerde de sürdürüldüğünü belirten Solak, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.