Kaymakam Solak şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Solak şehit ailelerini ziyaret etti

6 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını ziyaret etti.

Kaymakam Solak şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını ziyaret etti.


Eşi Esra Solak'la 1996'da Başkale'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel'in evine giden Solak, aile üyeleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Solak, şehit yakınlarıyla sürekli bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanında. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir." dedi.

Asım Solak, Başkale, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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