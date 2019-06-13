Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Başkale Ziraat Odasına ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Solak'tan Başkale Ziraat Odasına ziyaret

1 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale Ziraat Odasını ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Solak'tan Başkale Ziraat Odasına ziyaret, System.String[]
Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale Ziraat Odasını ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale ilçesinde bulunman STK ve kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'la bir araya geldi. Solak, Aşkan ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise, Kaymakam Solak'a teşekkür etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek müjdesi Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak Arıcılar bereketli bir yıl olsun diye "bal" duasına çıktı Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Başkale Ziraat Odasına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]