Kaymakam Solak'tan Karakola Ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Eşmepınar Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Eşmepınar Jandarma Karakolunu ziyaret etti.





Kaymakam Solak, karakoldaki nöbet kulübelerini gezerek, askerlerle sohbet etti.



Daha sonra, 2006'da ilçede şehit olan güvenlik korucuları Şahabettin Keskin, Ekrem Keskin, Hüsnü Keskin ve Mehmet Demir'in mezarını ziyaret eden Solak, şehitler için dua etti.



Solak'a, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati de eşlik etti.

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