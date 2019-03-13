Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Karakola Ziyaret

Kaymakam Solak'tan Karakola Ziyaret

29 dakika önce

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Eşmepınar Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan Karakola Ziyaret, System.String[]
Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Eşmepınar Jandarma Karakolunu ziyaret etti.


Kaymakam Solak, karakoldaki nöbet kulübelerini gezerek, askerlerle sohbet etti.

Daha sonra, 2006'da ilçede şehit olan güvenlik korucuları Şahabettin Keskin, Ekrem Keskin, Hüsnü Keskin ve Mehmet Demir'in mezarını ziyaret eden Solak, şehitler için dua etti.

Solak'a, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Asım Solak, Başkale, Van, Jandarma, Güncel
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