Kaymakam Solak'tan mahalle ziyareti - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Güleçler Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Güleçler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Güleçler İlk ve Ortaokulu yetkilileri ile okulun genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Gülaçar, Başkale Belediyesi tarafından okulda yapılacak kütüphane için yer incelemesinde bulundu. Kütüphanenin bir an önce yapılması için gerekli talimatları veren Kaymakam Solak, daha sonra mahalle sakinleriyle biraya geldi. Mahallenin genel durumu ve eksikleri için bilgi alışverişinde bulunan Solak, daha sonra mahalleden ayrıldı.

Kaymakam Solak'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç ve Şube Müdürü Erkan Vardi de eşlik etti. - VAN