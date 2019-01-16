Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

1 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kırbalı İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti, System.String[]
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kırbalı İlkokulunu ziyaret etti.

Solak, Kırbalı Mahallesi'ndeki okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi, sohbet ettiği öğrencilere oyuncak dağıttı.

İdarecilerinden okulla ilgili bilgi alan Solak, yaptığı konuşmada, kaymakamlık ve belediye olarak okullara her türlü desteği sunduklarını ifade etti.

Öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Solak, "Okul idarecilerimizle bir araya gelerek burada öğrencilerimizin daha verimli eğitim alabilmeleri için istişarelerde bulunuyoruz. Okulumuzun varsa sorun ve yapılması gereken eksiklerini yerinde tespit ediyoruz." dedi.

Solak'a ziyaretinde 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Müftüsü İsmail Aydın eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: AA

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