Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, İran
sınırındaki Eşmepınar İlk ve Orta Okulunu ziyaret etti.
Sınıfları gezen Solak, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.
Okulun idarecilerinden bilgi alan Solak, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.
Solak, yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması ve eksiklerin tespiti amacıyla okulları daha fazla ziyaret edeceklerini söyledi.
Kırsal mahallelerde bulunan okullara daha fazla önem verdiklerini vurgulayan Solak, "Çocukların beklentilerini, öğretmenlerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Amacımız eğitimdeki başarımızı yukarılara taşımaktır." dedi.
Solak'a ziyaretinde, 6'ncı Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara da eşlik etti.