Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

1 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırındaki Eşmepınar İlk ve Orta Okulunu ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti, System.String[]
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırındaki Eşmepınar İlk ve Orta Okulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Solak, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.

Okulun idarecilerinden bilgi alan Solak, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Solak, yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması ve eksiklerin tespiti amacıyla okulları daha fazla ziyaret edeceklerini söyledi.

Kırsal mahallelerde bulunan okullara daha fazla önem verdiklerini vurgulayan Solak, "Çocukların beklentilerini, öğretmenlerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Amacımız eğitimdeki başarımızı yukarılara taşımaktır." dedi.


Solak'a ziyaretinde, 6'ncı Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Asım Solak, Başkale, Güncel
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