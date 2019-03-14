Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

1 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sallıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti, System.String[]
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sallıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile ilçeye 30 kilometre mesafedeki Sallıdere köyüne giden Kaymakam Solak, köy okulundaki öğretmenlerle bir süre görüştü ve öğrencilere hediyeler sundu.

Kaymakam Solak, okulun eksikliklerinin giderilmesi için ilgililere talimat verdi.

Solak, burada yaptığı açıklamada, okulları ziyaret ederek öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirterek, "Kaymakamlık ve Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için devletimiz bu konuda gerekli destek ve kaynakları sunmaktadır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Asım Solak, Başkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti Çocukların Denetimden Kaçırıldığı Anaokuluna Veli Baskını

Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı Mansur Yavaş: Seçimi Kazanırsak Atacağımız İnsanlar Belli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:15:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]