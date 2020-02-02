Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.


Başkale Kaymakamı Asım Solak, eşi Esra Solak ile birlikte 1996 yılında Başkale'de bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel başta olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için dualar edildi. Solak, ziyarette şehitlerin eşi ve çocukları ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.


Solak, şehit yakınlarıyla sürekli temas içinde olduklarını belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir" dedi.


Beraberinde götürdüğü çeşitli hediyeleri çocuklara veren Kaymakam Solak, kendileriyle yakından ilgilendi. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
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