Kaymakam Solak'tan şehit ailesine ziyaret

Başkale
Kaymakamı Asım Solak
, şehit güvenlik korucusu Mevlüt Alp'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Solak ve eşi Esra Solak, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade
Binbaşı Bülent Yılmaz
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman
ile şehit Alp'in ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Şehidin çocuklarına çeşitli hediyeler veren Kaymakam Solak, "Şehitlerimizi minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Devletimiz ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin geride kalan aile fertleri devletimize ve bize emanettir. Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.
Şehidin yakınları ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.