Kaymakam Solak'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Solak'tan şehit ailesine ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Şehit Naim Abi'nin mezarını ve ailesini ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Şehit Naim Abi'nin mezarını ve ailesini ziyaret etti.

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Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Şehit Naim Abi'nin ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Başkale Kaymakamlığı'nca düzenlenen etkinlikler kapsamında, 1994 yılında Ağrı Tendürek bölgesinde vatani görevini yaparken şehit olan 2 çocuk babası Naim Abi'nin Başkale ilçesinde bulunan kabristanı ziyaret edildi. Daha sonra şehidin evine geçen Kaymakam Solak, şehidin annesi Fedile Abi ve kardeşleri ile görüşerek, devletin her zaman şehitlerin yanında olduğunu söyledi.


Abi ailesi de ziyaretten dolayı Kaymakam Solak'a teşekkür etti.


Ziyarette 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kacatürk, Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanı Bahtiyar Ekinci ve kurum müdürleri de hazır bulundu. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Solak'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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