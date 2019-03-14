Kaymakam Solak'tan Taziye Ziyareti

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kaza sonucu hayatını kaybeden Talat Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kaza sonucu hayatını kaybeden Talat Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.





Kazada vefat eden Kaya'nın Sallıdere Mahallesi'ndeki taziye evine giden Solak, merhuma Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.



Kaya ailesi ise acılarını paylaşan Solak ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti.



Kaymakam Solak'a, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ve kurum amirleri eşlik etti.

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