Kaymakam Solak'tan taziye ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Solak'tan taziye ziyareti

7 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Garaj Amiri Reşit Sarihan'ın vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Solak'tan taziye ziyareti, System.String[]

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Garaj Amiri Reşit Sarihan'ın vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Garaj Amiri Reşit Sarihan'ın vefat eden yakını için ilçeye bağlı Ekecek Mahallesi Ömerova mezrasındaki taziye evine gitti. Sarihan ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Asım Solak, merhuma Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.


Sarihan ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, acılarını paylaşan Kaymakam Asım Solak ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkürlerini iletti. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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