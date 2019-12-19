Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret

6 saat önce

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zabıta ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret, System.String[]

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zabıta ekiplerini ziyaret etti.

İlçe merkezindeki zabıta noktasına gelen Solak, buradaki görevlilerle sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zabıta ekiplerinin kentin huzuru için çalıştığını ifade eden Solak, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan zabıta personellerimizi kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Zabıta Müdürü Halit Aşan da Kaymakam Solak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Asım Solak, Başkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]