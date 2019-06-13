Kaymakam Solak'tan Ziraat Odası Başkanı Aşkan'a ziyaret
37 dakika önce
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret etti.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Kaymakamı Asım Solak
, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Solak, ziyaretinde ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili Aşkan'dan bilgi aldı, hayvancılıkla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşkan, Kaymakam Solak'a teşekkür etti.
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