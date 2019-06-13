Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak'tan Ziraat Odası Başkanı Aşkan'a ziyaret
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Kaymakam Solak'tan Ziraat Odası Başkanı Aşkan'a ziyaret

37 dakika önce

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Solak'tan Ziraat Odası Başkanı Aşkan'a ziyaret, System.String[]
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Solak, ziyaretinde ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili Aşkan'dan bilgi aldı, hayvancılıkla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşkan, Kaymakam Solak'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Asım Solak, Başkale, Güncel
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