Kaymakam Solak trafik uygulamalarını denetledi
1 saat önce
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik uygulamalarını denetledi.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Kaymakamı Asım Solak
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla gerçekleştirilen trafik uygulamalarını denetledi.
Kaymakam Solak, İlçe Jandarma
Komutanı Fatih
Hati ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van- Hakkari
kara yolunda trafik uygulamasının yapıldığı alana geldi.
Solak burada denetimlerde bulundu.
Uygulama esnasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet edip uyarılarda bulunan Solak, onlara kolonya ve şeker ikram etti.
Ekipler ise sürücülere el broşürleri vererek, dikkatli yolculuk yapmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
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