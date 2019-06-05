Son Dakika Haberleri: Kaymakam Solak trafik uygulamalarını denetledi
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Kaymakam Solak trafik uygulamalarını denetledi

1 saat önce

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik uygulamalarını denetledi.

Kaymakam Solak trafik uygulamalarını denetledi, System.String[]
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik uygulamalarını denetledi.
Kaymakam Solak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van- Hakkari kara yolunda trafik uygulamasının yapıldığı alana geldi.
Solak burada denetimlerde bulundu.
Uygulama esnasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet edip uyarılarda bulunan Solak, onlara kolonya ve şeker ikram etti.
Ekipler ise sürücülere el broşürleri vererek, dikkatli yolculuk yapmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Hakkari, Ramazan Bayramı, Asım Solak, Başkale, Güncel
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